Президент Туркменистана принял Генерального секретаря Тюркского совета

АШХАБАД, 30 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 июня, Президент Гурбангулы Бердымухаммедов принял Генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) Багдада Амреева.



Гость сердечно поздравил главу государства с днём рождения и пожелал крепкого здоровья и новых замечательных успехов во всех его благородных делах во имя процветания Туркменистана и счастья народа.



Поблагодарив за поздравления и добрые слова, Президент отметил, что ключевым вектором внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана является развитие дружественных отношений и конструктивного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате, по линии авторитетных международных и региональных организаций.



В продолжение встречи Гурбангулы Бердымухаммедов и руководитель Тюркского совета, с удовлетворением констатировав поступательный характер двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями о перспективах дальнейшего партнерства, высказавшись за углубление эффективных контактов в торгово-экономической сфере и гуманитарной области. В данном контексте была затронута тема очередного Саммита Тюркского совета, запланированного на 12 ноября 2021 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"