Туркменистан посетил глава ОЭС

АШХАБАД, 1 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 июня завершился трехдневный официальный визит в Туркменистан Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Хади Солейманпура.

Программа пребывания в Ашхабаде включала встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и главой МИД Рашидом Мередовым и другими официальными лицами.

В ходе проведенных переговоров обсуждались вопросы председательства Туркменистана в ОЭС в текущем году, реализации концепции совершенствования деятельности организации, направленные на углубление экономической, транспортной и гуманитарной интеграции стран-участниц ОЭС, поддержание энергетической устойчивости, разрешение экологических проблем и охрану окружающей среды, развитие селького хозяйства, поддержание продовольственной безопасности.

Также был подписан документ о присоединении Туркменистана к Рамочному соглашению о торговом сотрудничестве стран-членов Организации экономического сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"