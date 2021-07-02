Туркменский лидер продолжает получать поздравления

АШХАБАД, 2 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". На имя Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова продолжают поступать поздравления от глав зарубежных государств и правительств по случаю его дня рождения (29 июня туркменскому лидеру исполнилось 64 года).

Так, поздравительные послания прислали Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Республики Армения Армен Саркисян, Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, вице-президент Объединённых Арабских Эмиратов, премьер-министр, правитель Дубая Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум, вице-премьер Объединённых Арабских Эмиратов, министр по делам Президентства Мансур бин Заед Аль Нахаян, Наследный принц Абу-Даби, заместитель Главнокомандующего Вооружёнными Силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бин Заед Аль Нахаян, член правящей династии Государства Катар шейх Файсал бин Насер бин Хамад Аль Тани, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, глава автономно-территориального образования Гагаузия Республики Молдова Ирина Влах, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

ИП "ТУРКМЕНинформ"