Глава МИД Туркменистана провел переговоры с зарубежными коллегами

Глава МИД Туркменистана провел переговоры с зарубежными коллегами03.07.2021 11:34
АШХАБАД, 3 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 июля министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по телефону с зарубежными коллегами - главами внешнеполитических ведомств Кыргызстана Русланом Казакбаевым, Турции Мевлютом Чавушоглу и Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Переговоры были организованы с целью обсуждения ключевых вопросов развития сотрудничества этих стран с Туркменистаном по приоритетным направлениям, графика и повестки предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях.
ИП "ТУРКМЕНинформ"