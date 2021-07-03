Глава МИД Туркменистана провел переговоры с зарубежными коллегами

АШХАБАД, 3 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 июля министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по телефону с зарубежными коллегами - главами внешнеполитических ведомств Кыргызстана Русланом Казакбаевым, Турции Мевлютом Чавушоглу и Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Переговоры были организованы с целью обсуждения ключевых вопросов развития сотрудничества этих стран с Туркменистаном по приоритетным направлениям, графика и повестки предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"