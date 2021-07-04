Туркменский лидер провел очередное заседание правительства

АШХАБАД, 4 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в онлайн-формате очередное заседание Кабинета Министров страны.

Повестка дня встречи включала рассмотрение текущего положения дел в таких отраслях национальной экономики, как ТЭК, промышленность, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, строительство, транспорт и связь, энергетика, экономика и торговля, рассмотрена работа парламента, МИД, ведомств, курирующих социально-гуманитарную сферу, здравоохранение.

Также были рассмотрены вопросы приватизации государственного имущества, выделения земельных участков ведомствам и предприятиям для использования в строительных, производственных и сельскохозяйственных целях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"