Проведен разговор глав МИД Туркменистана и Азербайджана

Проведен разговор глав МИД Туркменистана и Азербайджана05.07.2021 08:44
АШХАБАД, 5 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 июля руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.
Беседа глав МИД была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего углубления взаимодействия двух стран в политико-дипломатической сфере, на двусторонней и многосторонней основе.
ИП "ТУРКМЕНинформ"