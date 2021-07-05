Проведен разговор глав МИД Туркменистана и Азербайджана

АШХАБАД, 5 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 июля руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

Беседа глав МИД была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего углубления взаимодействия двух стран в политико-дипломатической сфере, на двусторонней и многосторонней основе.

ИП "ТУРКМЕНинформ"