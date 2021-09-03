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В Туркменистан прибыл глава Таджикистана
05.08.2021 11:39

АШХАБАД, 5 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 августа в Туркменистан прибыл с государственным визитом Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Основная часть программы визита прошла 4 августа и включала проведение переговоров на высшем уровне с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, посещение села Кипчак и мавзолея Первого Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, Мемориального комплекса "Халк Хакыдасы".

В ходе встречи лидеров двух стран в узком и расширенном форматах с участием делегаций обеих стран обсуждались вопросы дальнейшего развития туркмено-таджикского диалога в сферах политики, экономики и торговли, транспорта и связи,ТЭК и энергетики, промышленности, сельского и водного хозяйства, образования, здравоохранения и фармацевтики, культуры и искусства, молодежной политики и туризма.

По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних документов, в том числе:

  • Меморандум о сотрудничестве между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан;
  • Программа торгово-экономического сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан на 2021–2023 годы;
  • Соглашение между Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и Министерством торговли и экономического развития Республики Таджикистан о создании торговых домов в Туркменистане и Республике Таджикистан;
  • «Дорожная карта» по увеличению товарооборота между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан на 2022–2023 годы;
  • Соглашение о создании Делового совета между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан;
  • Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о производственной кооперации;
  • Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области туризма;
  • Программа сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан в области культуры и искусства на 2022–2024 годы;
  • Сог­лашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта;
  • Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о перевозке и транзите грузов и пассажиров;
  • Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан в области поставок нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа;
  • План совместных мероприя­тий по реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Туркменистана о взаимном признании лицензий на осуществление строительной деятельности;
  • Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Туркменистана и Агентством по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан;
  • Соглашение о сотрудничестве между хякимликом Ахалского велаята Туркменистана и исполнительным органом государственной власти Согдийской области Республики Таджикистан;
  • Соглашение о сотрудничестве между Академией государственной службы при Президенте Туркменистана и Академией государственного управления при Президенте Республики Таджикистан;
  • Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области молодёжной политики;
  • Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о взаимных поездках граждан от 30 декабря 1999 года;
  • Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2021–2023 годы;
  • Меморандум о сотрудничестве между Государственным комитетом ­водного хозяйства Туркменистана и Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.

Также лидеры двух стран выступили с совместным заявлением.

Визит главы Таджкистана продолжится его участием в предстоящей в Национальной туристической зоне "Аваза" третьей Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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