В Туркменистан прибыли главы Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 6 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 августа в Туркменистан прибыли Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Целью визита является участие в третьей Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая состоится сегодня в Национальной туристической зоне "Аваза", на полях которой также будут проведены двусторонние встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и высокими участниками мероприятия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"