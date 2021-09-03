В Авазе собрались главы государств Центральной Азии

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 7 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 августа в Конгресс-центре Национальной туристической зоны "Аваза" была проведена 3-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, для участия в которой в страну прибыли президенты Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения актуальных вопросов развития регионального взаимодействия в сферах политики и обеспечения безопасности, экономики и торговли, энергетики, транспорта и связи, здравоохранения и борьбы с коронавирусом и других, а также хода реализации договоренностей, достигнутых в ходе 1-й и 2-1 Консультативных встреч.

По итогам встречи было принято Совместное заявление глав государств Центральной Азии.

Кроме того, на полях саммита были проведены двусторонние встречи глав стран региона.

В рамках Консультативной встречи были проведены такие мероприятия, как Экономический форум стран ЦА, Международная выставка национальной продукции стран Центральной Азии, Диалог женщин стран Центральной Азии, а также Международный фестиваль национальных блюд стран региона.

ИП "ТУРКМЕНинформ"