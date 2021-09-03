advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
03.09.2021 / 11:23 msk / 13:23 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Принят документ по итогам саммита глав государств Центральной Азии в Авазе
08.08.2021 11:52

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 8 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 августа в Национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменистане была проведена 3-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, в которой приняли участие лидеры Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

По результатам встречи был принят итоговый документ - Совместное заявление президентов стран региона, в котором говорилось:

"6 августа 2021 года в городе Туркменбаши состоялась Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, в которой приняли участие Президент Республики Казахстан, Президент Кыргызской Республики, Президент Республики Таджикистан, Президент Туркменистана и Президент Республики Узбекистан.

Главы государств по итогам переговоров, прошедших в атмосфере дружбы, взаимного уважения и доверия, конструктивизма и взаимопонимания,

отмечая поступательный процесс развития регионального сотрудничества на основе исторически сложившихся дружественных и добрососедских отношений,

основываясь на принципах Устава Организации Объединенных Наций и подтверждая свою твердую приверженность соблюдению общепризнанных норм международного права,

подчеркивая необходимость рассмот­рения и решения актуальных вопросов развития Центральноазиатского региона посредством переговоров и консультаций на основе взаимного уважения, равноправия, учета интересов друг друга,

отмечая готовность своих государств к открытому и широкому взаимодействию в интересах обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе,

исходя из общего стремления к дальнейшему расширению и укреп­лению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, включая политику, устойчивое и стабильное развитие, торгово-экономическое и инвестиционно-финансовое, транспортно-коммуникационное, водно-энергетическое, информационно-технологическое, экологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество,

отмечая, что совместные инициативы государств Центральной Азии в решении важных глобальных и региональных проб­лем имеют ощутимые результаты на мировой арене,

подчеркивая важность тесного партнерст­ва государств региона в противодействии глобальным вызовам и угрозам, в том числе пандемии коронавирусной инфекции, а также совместного преодоления ее негативных последствий,

вновь подтверждая, что регулярные Консультативные встречи глав государств Центральной Азии позволяют обсуждать и вносить предложения по актуальным вопросам, которые способствуют дальнейшему укреплению многостороннего межгосударственного сотрудничества в регионе,

заявляют о нижеследующем:

1. Главы государств отмечают, что нынешняя Консультативная встреча проходит в году 30-летия независимости государств Центральной Азии.

В этой связи Стороны подчеркивают историческую значимость данного форума в деле дальнейшего укрепления и развития отношений между странами Центральной Азии.

2. Стороны подтверждают актуальность и необходимость комплексного развития многостороннего взаимодействия путем проведения двусторонних и многосторонних мероприятий, осуществления взаимных визитов в целях содействия мирному развитию, процветанию и стабильности всех государств Центральноазиатского региона.

3. Стороны отмечают, что Консультативная встреча в городе Туркменбаши поз­волила всесторонне рассмот­реть перспективные направления, формы и механизмы дальнейшего развития регионального взаимовыгодного сотрудничества в области обеспечения безопасности и стабильности, в сферах торговли, экономики и инвестиций, транспорта и транзита, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, в вопросах промышленной кооперации, водно-энергетических ресурсов, охраны окружающей среды, туризма, науки, образования, культуры и гендерного равенства.

4. Главы государств отмечают важность использования потенциала своих стран в интересах формирования в регионе пространства для безопасного, устойчивого, широкого и открытого партнерства.

В этой связи Стороны подчеркивают важность проведения консультаций и укрепления контактов и связей по линии министерств иностранных дел, дипломатических представительств, консульских учреждений, а также постоянных представительств Центральноазиатских государств при ООН и других международных организациях.

5. Стороны считают, что в нынешнем, 2021 году, объявленном Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия, необходимо активизировать консолидированную деятельность государств Центральной Азии на международной арене в целях достижения конкретных результатов в деле реализации широкомасштабных и долгосрочных стратегий, концепций и программ, принятых международным сообществом в лице Организации Объединенных Наций.

6. Главы государств подчеркнули, что в 2021 году отмечается 15-летняя годовщина со дня подписания Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, а также 30-летие закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

В этой связи Президенты выразили готовность продолжать активное сотрудничество государств региона по реализации Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, и отметили необходимость активизации взаимодействия с другими безъядерными зонами с целью консолидации усилий в деле ядерного разоружения и нераспространения.

7. Стороны подтверждают, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии является скорейшее урегулирование ситуации в соседнем Афганистане. В этой связи Стороны выразили готовность оказывать всемерное содействие в скорейшем достижении гражданского мира и согласия в афганском обществе.

В этой связи Стороны поддерживают усилия всех заинтересованных государств и международных организаций, направленные на обеспечение безопасности и стабильности в Афганистане, восстановление социально-экономической инфраструктуры страны и ее вовлечение в мирохозяйственные связи.

8. Стороны высказались за проработку вопроса о создании диалога по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии в качестве постоянно действующей консультативной платформы для рассмотрения актуальных вопросов развития региона на системной и регулярной основе.

9. Стороны считают первостепенной задачей обеспечение устойчивого развития региона Центральной Азии посредством дальнейшего укрепления связей в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, финансовой, энергетической, сельскохозяйственной, коммуникационной, социальной, экологической и других сферах, представляющих взаимный интерес.

В целях совместного развития финансовой системы и привлечения инвестиций в регион стороны согласились использовать площадку Международного финансового центра "Астана" в качестве экономической платформы, связывающей страны региона Центральной Азии, а также с иностранными инвесторами.

10. Стороны признают важность усиления взаимодействия компетентных органов в области регулирования миграционных процессов между государствами Центральной Азии, а также необходимость обеспечения защиты прав и интересов трудящихся мигрантов, оказания им правовой, социальной, информационно-консультативной помощи.

11. Стороны отмечают важность наращивания взаимного товарооборота и ­необходимость дальнейшей выработки общих взаимовыгодных подходов к эффективному решению задачи по упрощению процедур торговли в регионе.

Стороны отмечают необходимость активизации работы по расширению сотрудничества между деловыми кругами и регионами государств Центральной Азии с целью увеличения взаимной торговли, реализации совместных экономических проектов, включая развитие торгово-производственных площадок на приграничных территориях, а также сети оптово-распределительных центров.

12. Стороны подчеркивают важность дальнейшего углубления многостороннего сотрудничества в транспортно-транзитной сфере в целях обеспечения свободного и беспрепятственного транзита товаров и грузов, включая создание новых и модернизацию действующих международных маршрутов для авиационного, автомобильного, железнодорожного, речного и морского транспорта, мультимодальных транспортных коридоров, международных многофункциональных центров логистики, торговли и туризма, внедрение инновационных, энергосберегающих и электронных технологий, упрощение трансграничных процедур в соответствии с лучшими международными практиками и реализацию других совместных инфраструктурных проектов, обеспечивающих эффективное использование транзитного потенциала региона.

Стороны приложат максимальные усилия по совместному развитию международных коридоров Север–Юг и Восток–Запад.

Стороны отметили необходимость ускорения создания регионального Совещания по транспортным коммуникациям, согласования Программы и Соглашения по совместному развитию транспортной системы в Цент­ральной Азии с учетом реализуемых и перспективных проектов по формированию выгодных международных транспортных коридоров с участием государств региона.

Стороны поддержали инициативу узбекской стороны о создании Регио­нального центра развития транспортно-коммуникационной взаимо­связанности под эгидой Организации Объединенных Наций.

Стороны намерены увеличить объемы взаимной торговли посредством создания региональных цепочек добавленной стоимости и совместных промышленных кластеров, повышения сотрудничества в продвижении цифровой экономики.

13. Стороны заявили о необходимос­ти создания пятистороннего Совета промышленников и предпринимателей стран Центральной Азии в целях придания взаимному сотрудничеству в торгово-экономическом, энергетическом, транспортно-логистическом и инновационном направлениях целенаправленного и системного характера.

14. Стороны выражают намерение объединить усилия для совместной реализации инновационных программ и проектов, а также содействовать эффективному сотрудничеству в области науки, технологий и инноваций, совместному проведению научных исследований, обмену опытом между научно-исследовательскими цент­рами в целях поиска новых источников социального и экономического роста.

15. Стороны выступают за углуб­ление сотрудничества в области образования, "научной дипломатии" в рамках форумов ректоров, научных конференций и симпозиумов научно-педагогической и студенческой общественности и молодежи путем разработки региональной Программы межвузовских и научных обменов.

Стороны подчеркивают прогресс в развитии и использовании информационно-коммуникационных технологий, а также их растущее влияние на повседневную жизнь. Государства намерены объединить усилия в целях противостояния новым угрозам информационной безопасности с соб­людением принципов и норм международного права.

16. Все государства Центральной Азии отмечают необходимость укреп­ления регионального сотрудничест­ва в области смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему, борьбы с опустыниванием, рационального использования вод­но-энергетических ресурсов, охраны окружающей среды и экологии, сохранения ледников и рекультивации урановых хвостохранилищ, продвижения проектов и программ, направленных на внедрение ресурсо­сберегающих и "зеленых" технологий, включая развитие возобновляемых источников энергии.

В этих сферах Стороны готовы прилагать совместные усилия для совершенствования механизмов долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития в регионе.

Стороны отметили важность существующих и строящихся гидроэнергетических объектов для содействия решению водно-энергетических воп­росов в Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона.

Стороны подчеркивают важность достижения единого понимания и продвижения на площадке ООН международных и региональных инициатив, таких, как принятие Резолюций 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Природа не знает границ: трансграничное сотрудничест­во – ключевой фактор в сохранении, восстановлении и устойчивом использовании биоразно­образия", "Конференция Организации Объединенных Наций по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода достижения целей Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития, 2018–2028 годы, "Объявление региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий", "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала", "Международное сотрудничество и координация деятельности в целях реабилитации населения, восстановления окружающей среды и экономического развития Семипалатинского региона в Казахстане".

Учитывая негативное влияние глобального изменения климата на ледники в мире и, в частности в Центральной Азии, главы государств поддержали предложение Президента Республики Таджикистан об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников и создании Международного фонда защиты ледников.

Главы государств выразили поддержку инициативе Президента Туркменистана о разработке Стратегии ООН, нацеленной на осуществление мер по развитию низкоуглеродной энергетики, а также создание под эгидой ООН международной "Дорожной карты" по развитию водорода в качестве одного из приоритетных направлений в энергетике.

17. Главы государств признали важность консолидации усилий для комплексного решения проблем, связанных с оздоровлением социально-экономической и экологической обстановки в регионе, в том числе в бассейне Аральского моря, особенно в зонах, подверженных экологическому кризису и негативному воздействию изменения климата.

18. Стороны подчеркнули необходимость принятия согласованных мер, направленных на уменьшение загрязнения вод, атмосферного воздуха, сохранение ледников, деградации земель, увеличение площадей лесопосадок, снижение рисков стихийных бедствий, в том числе наводнений, селевых потоков, засух, а также обеспечение чистой питьевой водой и другие.

Главы государств подчеркнули важность проводимых работ по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала с учетом интересов и участием всех государств Центральной Азии.

19.Сегодня, когда человечество столкнулось с новой глобальной угрозой – пандемией коронавирусной инфекции, государст­ва Центральной Азии предпринимают комплексные меры по противодействию распространения этой инфекции.

Полностью соизмеряя свои шаги в этом направлении с деятельностью мирового сообщества, Стороны поддерживают важные международные инициативы в борьбе с коронавирусом.

Главы государств выразили поддержку инициативе Президента Казахстана о создании под эгидой ООН Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасностью, а также учреждении специального многостороннего органа под эгидой ООН – Международного агентства по биологической безопасности, подотчетного Совету безопасности ООН.

В этой связи Стороны согласились активизировать взаимодействие по линии научной дипломатии, создать все необходимые условия для сис­темного общения ученых-медиков, экспертов и специалистов в других смежных областях знаний.

В целях консолидации усилий государств Центральной Азии в деле противодействия распространению опасных инфекций Стороны считают необходимым рассмотреть вопрос о создании регионального механизма по изучению природы происхождения вирусов и других инфекций, форм проявления заболеваний, вызываемых ими, методов лечения и профилактики инфекционных болезней.

20. В контексте необходимости повышения устойчивости продовольственных систем Стороны согласились поддерживать цепочки поставок и широко внедрять механизмы "зеленых коридоров" для продовольствия и товаров первой необходимости.

21. Стороны договорились развивать межкультурный диалог в интересах народов, живущих в Центральной Азии, и в духе Международного десятилетия сближения культур, провозглашенного ООН, сохранять и поощрять многообразие культур и межнациональную толерантность, сотрудничать и оказывать взаимную поддержку в области изучения и охраны этнополитики, материального и нематериального культурного и природного наследия региона, совершенствовать литературные связи, проводить международные фестивали, форумы и конкурсы, углублять взаимодействие в области музыкального, театрального, изобразительного и ремесленного искусства, кинематографии, телерадиовещания, архивного, музейного и библиотечного дела, а также развивать прямые связи между гражданами, прежде всего с молодежью, и туристические обмены.

В целях придания системного и регулярного характера взаимодействию в данном направлении Стороны договорились создать Форум культурного диалога Центральной Азии в качестве единой платформы культурно-гуманитарного обмена под названием "Центральная Азия: одно прошлое и одно будущее".

22. Учитывая важную роль спорта в укреплении дружбы между народами, главы государств договорились продолжать развивать физическую культуру и спорт, поддерживать проведение международных спортивно-массовых мероприятий на территориях Сторон, поощрять сотрудничество между организациями и учреждениями физической культуры и спорта. Также отмечено о необходимости консолидации усилий по продвижению национальных видов спорта Сторон на международную спортивную арену.

23. Главы государств отметили необходимость тесного взаимодействия в сфере туризма, в том числе в целях ускоренного восстановления данного сектора после пандемии и возобновления туристического обмена между странами региона.

Также Стороны согласились активизировать работу по созданию туристических зон и кластеров на трансграничных территориях, совместному продвижению турпродуктов и маршрутов в целях создания единого пространства в Центральной Азии.

Стороны выступают за тесное сотрудничество между органами государственного управления туризмом и туристическими компаниями, а также между другими организациями, участвующими в развитии международного и внутреннего туризма.

Стороны будут и далее содействовать обмену информацией о развитии туристической деятельности, печатными материалами, фильмами, сотрудничать в проведении рекламных компаний, конференций и семинаров, организации выставок и ярмарок.

24. Главы государств поручили внешне­политическим ведомствам завершить в ближайшее время работу по согласованию проекта "Дорожной карты" по развитию регионального сотрудничества на 2022–2024 годы (по итогам Консультативных встреч глав государств Центральной Азии).

25. Главы государств поручили внешнеполитическим ведомствам подготовить к подписанию на следующей Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.

26. Президенты приняли решение об использовании Единого символа Консультативных встреч глав государств Центральной Азии и одобрили Положение о нем.

27. Президенты приняли решение об учреждении Почетного знака глав государств Центральной Азии и одоб­рили Положение о Почетном знаке и его Описание.

28. Главы государств дали высокую оценку проводимым в городе Туркменбаши Форуму диалога женщин стран Цент­ральной Азии, Экономическому форуму стран Цент­ральной Азии, Международной выставке национальной продукции стран Центральной Азии, Международному фестивалю национальной кухни стран Центральной Азии и Торжественному концерту мастеров культуры и искусства стран Цент­ральной Азии.

Главы государств поручили минист­рам иностранных дел подготовить предложения по срокам и месту проведения четвертой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и разработать повестку дня Консультативной встречи.

Консультативная встреча прошла в традиционно дружеской, теплой и доверительной атмосфере.

Главы государств выразили признательность Президенту Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову за гостеприимство и высокий уровень организации Консультативной встречи."

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх
ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Выработаны основные позиции доклада Туркменистана на 76-й сессии Ген­ассамблеи ООН
Туркменистан предложил свое воздушное пространство для эвакуируемых из Афганистана
МИД Туркменистана озвучил официальную позицию по Афганистану
Принят документ по итогам саммита глав государств Центральной Азии в Авазе
Как Вы оцениваете современное развитие Международного морского порта Туркменбаши?
25.2% / 51 - Положительно
14.8% / 30 - Более положительно, чем отрицательно
30.5% / 62 - Нейтрально
10.3% / 21 - Более отрицательно, чем положительно
4.4% / 9 - Отрицательно
14.8% / 30 - Затрудняюсь с ответом
100% / 203
Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 2 по 8 августа
07.08.2021
Совместное заявление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
Обзор прессы с 2 по 8 августа
05.08.2021
Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова на втором Саммите Организации Исламского Сотрудничества по науке и технологиям
Обзор прессы с 14 по 20 июня
17.06.2021
Выступление Президента Республики Узбекистан на садака-агзачар в Главной мечети Туркменистана
Обзор прессы с 26 апреля по 2 мая
01.05.2021
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2021 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿