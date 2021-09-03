Лидеры стран Центральной Азии приветствовали участников Диалога женщин

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 9 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 августа в Национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменистане в рамках 3-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии был проведен Диалог женщин стран Центральной Азии, организованный с целью обсуждения вопросов сотрудничества в области гендерной политики.

К участницам диалога было обращено поздравительное послание Глав государств Центральной Азии, в котором говорилось:

"Уважаемые участницы Диалога женщин стран Центральной Азии!



Мы, главы государств Центральной Азии, направляем вам свои приветствия в связи с нынешней встречей Диалога женщин, который проводится в Национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменистане.



Особо подчеркиваем, что данный Форум проходит одновременно с Консультативной встречей глав государств Центральной Азии, которая, безусловно, придаст важный импульс деятельности Диалога как нового формата взаимодействия женщин региона, укрепит его позиции на международном уровне.



Как известно, основной целью Диалога является анализ прогресса, достигнутого странами Центральной Азии в реализации гендерного равенства, укрепление всесторонних связей между женщинами государств региона, направленных на продвижение многопланового сотрудничества, в частности, в социальной сфере, в области науки, образования, здравоохранения, культуры и искусства.



При этом подчеркиваем, что гендерное равенство играет ключевую роль в деле обеспечения стабильности и согласия в обществе, реализации широкого потенциала человеческой личности на основе устойчивого развития.



В этой связи подтверждаем свою твердую приверженность Целям устойчивого развития, Повестки дня "Женщины, мир и безопасность" и другим многосторонним международным документам, принятым под эгидой Организации Объединенных Наций и направленным на достижение глобальных целей в области гендерного равенства.



Считаем, что нынешняя встреча в рамках Диалога будет способствовать наиболее полному раскрытию потенциала женщин в деле обеспечения мира, безопасности и развития в регионе Центральной Азии.



Сегодня наш регион с его широкими политико-дипломатическими, социально-экономическими возможностями и людскими ресурсами привлекает внимание всего мирового сообщества, является местом проведения международных форумов по наиболее важным вопросам глобальной повестки дня.



В этом контексте подчеркиваем актуальность проведения Диалога женщин стран Центральной Азии в рамках мероприятий, проводимых в 2021 году, провозглашенным Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Международным годом мира и доверия.



В настоящее время во всех странах Центральноазиатского региона накоплен большой опыт в государственной поддержке реализации прав и свобод женщин.



При этом особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для учас­тия женщин в управлении государством и обществом, их широкого представительства в законодательных и правительственных структурах, органах местной исполнительной влас­ти и самоуправления.



В государствах Центральной Азии созданы и активно функционируют общественные организации женщин, деятельность которых направлена на обеспечение их законных интересов, продвижение инициатив и предложений, связанных с расширением участия женщин в государственной, общественной, социальной, деловой жизни.



Также в наших странах широкую поддержку находит предпринимательская активность женщин, играющих большую роль в деятельности бизнес-сообществ Центральноазиатских стран.



Особо подчеркиваем высокую значимость и историческую роль женщины как хранительницы семейного очага, носителя национальных обычаев и традиций, передающей культурное и духовное наследие молодым поколениям народов Центральной Азии и тем самым участвующей в развитии и укреплении основ жизни общества в наших странах.



Уважаемые участницы Диалога женщин стран Центральной Азии!



Ваш нынешний Форум призван стать этапным событием в деле укрепления традиционной дружбы и тесного партнерского взаимодействия между государствами и народами Центральной Азии.



Отрадно, что он проводится в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, что подчеркивает его международную значимость.



Уверены, что в ходе Диалога женщин стран Центральной Азии состоится обстоятельный обмен мнениями по расширению партнерства в сфере гендерной политики с целью укреп­ления роли женщин региона в политической, экономической, социальной и других сферах государственной и общественной жизни.



Желаем вам успешной работы и достижения высоких результатов во имя развития региона Центральной Азии, благополучия и процветания народов наших стран."

ИП "ТУРКМЕНинформ"