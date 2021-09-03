Вадим Бровцев: Южная Осетия эффективно строит мирную жизнь

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". После августа 2008 года в Южной Осетии наступил мир, развиваются экономика, социальная сфера, культура и государственность. Об этом в интервью «Российской газете» (официальное издание Правительства Российской Федерации) заявил российский политик, предприниматель и общественный деятель Вадим Бровцев.



С 5 августа 2009 года по 26 апреля 2012 года Вадим Бровцев занимал должность Председателя Правительства Республики Южная Осетия, а с 11 декабря 2011 года по 19 апреля 2012 года он также исполнял обязанности Президента РЮО.



Как отметил Вадим Бровцев, население Южной Осетии «абсолютно и надежно» защищено от любых форм агрессии, что позволило приступить к мирной и созидательной жизни. Более того, независимость РЮО уже признали Россия, Венесуэла, Никарагуа и некоторые другие страны, расширяется межрегиональное сотрудничество.



По словам бывшего премьер-министра Южной Осетии, фактически восстановлена социальная сфера, а также получило эффективное развитие здравоохранение, образование и наука.



Особое внимание в интервью для «РГ» уделено процессам, связанным с сохранением и развитием югоосетинской культуры, а также воспитанием подрастающего поколения. В Южной Осетии действуют Государственный драматический театр имени Коста Хетагурова, Государственный ансамбль песни и танца «Симд» имени Бориса Галаева, другие творческие коллективы и организации. Восстановлены и эффективно работают Республиканский дворец детского творчества в Цхинвале, станции юных натуралистов и юных техников, музыкальная, художественная и спортивная школы.



«В целом, народ Южной Осетии строит свою жизнь самым ответственным образом и достаточно эффективно», - считает Вадим Бровцев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"