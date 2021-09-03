МИД Туркменистана посетил новый Постоянный координатор ООН

АШХАБАД, 12 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 августа руководитель ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с вновь назначенным Постоянным координатором ООН в стране Дмитрием Шлапаченко, прибывшим в Ашхабад для вступления в должность.

В ходе состоявшейся беседы стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия Туркменистана и ООН по таким направлениям, как энергетика, транспорт, экология, здравоохранение и другие.

С января 2017 года Постоянным координатором ООН в Туркменистане работала Елена Панова.

ИП "ТУРКМЕНинформ"