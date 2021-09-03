Проведена беседа глав МИД Туркменистана и Казахстана

АШХАБАД, 13 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 августа руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по телефону со своим коллегой из Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

В ходе беседы главы МИД рассмотрели текущее состояние сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям и обсудили практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых в ходе прошедшей недавно в Национальной туристической зоне "Аваза" 3-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"