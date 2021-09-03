Туркменская делегация посетила Катар

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым приняла участие в прошедшей в Дохе (Государство Катар) трехдневной международной встрече по рассмотрению хода мирных переговоров между Исламской Республикой Афганистан и движением "Талибан".

В встрече, нацеленной на выработку мирного решения содействия процессам в ИРА, принимают участие представители ООН, Евросоюза, США, Великобритании, России, Пакистана, КНР, Туркменистана и Узбекистана.

Кроме того, в рмках визита туркменская делегация провела ряд двусторонних встреч с представителями официальных кругов Катара и другими участниками встречи по Афганистану.

ИП "ТУРКМЕНинформ"