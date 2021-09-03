Туркменистан собирает гуманитарную помощь для Турции

Туркменистан собирает гуманитарную помощь для Турции15.08.2021 11:39
АШХАБАД, 15 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал распоряжение об организации гуманитарной помощи народу Турецкой Республики, пострадавшей от разрушительных лесных пожаров.
Министерству здравоохранения и медицинской промышленности предписано безвозмездно передать Турецкой Республике в качестве гуманитарной помощи соответствующие лекарственные и медицинские средства.
ИП "ТУРКМЕНинформ"