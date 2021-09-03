Выражены соболезнования в связи с наводнениями в Турции

АШХАБАД, 16 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором выразил соболезнования народу дружественной страны по случаю гибели множества людей в результате сильных наводнений на севере Турции.

Глава Туркменистана передал слова искреннего сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"