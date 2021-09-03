МИД Туркменистана посетил посол США

АШХАБАД, 16 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 августа руководитель ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки Мэттью Стефаном Климоу.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели приоритетные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, провели обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политической обстановки.

ИП "ТУРКМЕНинформ"