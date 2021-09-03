В МИД Туркменистана осветили ситуацию в Афганистане

АШХАБАД, 18 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Внешнеполитическое ведомство Туркменистана опубликовало ряд сообщений, касающихся обстановки в соседнем Афганистане и ситуации на совместной границе двух стран.

В первом сообщении говорится, что Посольство Туркменистана в Кабуле и Генеральные консульства страны в Герате и Мазари-Шарифе продолжают работать в штатном режиме, в то время как внешний периметр зданий посольства и консульств охраняется представителями движения "Талибан" (запрещено в ряде стран постсоветского пространства, включая РФ). Сокращение численности персонала, либо частичная эвакуация сотрудников дипломатической миссии и консульских учреждений не производилась.

Во втором заявлении сообщается, что сотрудники дипломатической службы и других государственных органов страны осуществляют регулярные контакты с представителями талибов по вопросам охраны государственной границы, обеспечения таможенного, санитарного, фитосанитарного и иных видов контроля и надзора, осуществляемых при перемещении грузов через границу.

"В этом контексте отмечаем, что контрольно-пропускные пункты на туркмено-афганской границе "Имамназар-Акина" и "Серхетабад-Тургунди" работают в обычном режиме, и в установленном обеими сторонами порядке обеспечивают пропуск необходимого количества автомобильных прицепов и железнодорожных вагонов", сообщает МИД.

ИП "ТУРКМЕНинформ"