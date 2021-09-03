Туркменские дипломаты в Афганистане провели встречи с талибами

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Ведомство внешней политики Туркменистана сообщило о том, что 18 августа руководители Генеральных консульств страны в Герате и Мазари-Шарифе провели встречи с представителями движения "Талибан" (запрещено в ряде стран постсоветского пространства, включая РФ) в провинциях Балх и Герат, на которых распространяются полномочия их работы.

Проведенные переговоры были посвящены аспектам осуществления дальнейшей деятельности генкосульств на севере и западе Афганистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"