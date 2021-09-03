Туркменистан предложил свое воздушное пространство для эвакуируемых из Афганистана

АШХАБАД, 20 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 августа МИД Туркменистана распространил по официальным каналам информацию о том, что страна окажет содействие гражданам зарубежных государств, находящимся на территории Афганистана, который в настоящее время оказался под контролем движения "Талибан" (запрещено в ряде стран постсоветского пространства, включая РФ).

В частности, Туркменистан, во исполнение международных обязательств, в том числе и вытекающих из норм международного гуманитарного права, предоставляет свое воздушное пространство для перевозки вышеуказанной категории лиц воздушными судами иностранных государств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"