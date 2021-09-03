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Туркменский лидер поздравил вернувшихся с Олимпиады в Токио спортсменов
21.08.2021 11:55

АШХАБАД, 21 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился поздравлениями к членам национальной сборной, вернувшимся в страну после выступления на ХХХII летних Олимпийских играх в Токио (Япония).

В обращении говорится:

"Члены спортивной делегации Туркменистана!

Дорогие спортсмены!

Сердечно поздравляю вас со знаменательным событием, свидетельствующим о росте авторитета независимого нейтрального Туркменистана в международном спортивном пространстве – с первой в истории туркменского спорта олимпийской медалью, завоеванной на ХХХII летних Олимпийских играх, проведенных в городе Токио, Япония.

Это знаменательное событие, ставшее прекрасным итогом усердных тренировок, регулярной подготовки, символом большой воли и великой любви к Отчизне, вызвало чувство безмерной гордости у счастливых спортсменов, воодушевленной молодежи, у всего народа.

Национальная сборная Туркменистана, принявшая участие в ХХХII летних Олимпийских играх, вернулась на Родину с прекрасным достижением. Этот успех в первую очередь – результат государственной политики, нацеленной на создание в стране широких возможностей для подготовки юных олимпийцев.

Завоевание нашей соотечественницей Полиной Гурьевой медали ХХХII летних Олимпийских игр стало торжеством славной истории туркменского спорта. Эта радостная весть об успехе является лучшим подарком к 30-й годовщине священной независимости страны.

Восхождение на пьедестал почета спортсменки национальной сборной Туркменистана по тяжелой атлетике Полины Гурьевой, одержавшей уверенную победу в проведенных в Токио Олимпийских играх, и поднятие Государственного флага – нашей национальной гордости – приумножили мировую славу, престиж и авторитет суверенной Отчизны, туркменского народа.

В нашей стране ведется масштабная работа по созданию развитой национальной спортивной инфраструктуры, развитию олимпийского движения и спорта высших достижений, укреплению международного сотрудничества в этой области.

В соответствии с принятыми программами по развитию спортивной сферы в короткие сроки во всех регионах Отчизны построены отвечающие мировым стандартам спортивные и конно-спортивные комплексы, стадионы, специализированные спортшколы. В столице – городе Ашхабад – возведены Олимпийский городок, оснащенный согласно требованиям Международного олимпийского комитета и включающий многочисленные здания по различным видам спорта, а также гольф-комплекс – в целях популяризации широко распространенной в мире игры в гольф, создана современная спортивная инфраструктура.

Спорт – это движение к миру, дружбе и высотам прогресса. Как и во все времена, сегодня спорт сближает народы и укрепляет мир. В этой связи мы придаем важное значение расширению сотрудничества с Международным олимпийским комитетом, Олимпийским советом Азии, Международным бюро ООН по спорту на благо развития и мира, Межправительственным комитетом по физической культуре и спорту ЮНЕСКО, Всемирной организацией здравоохранения, международными и региональными спортивными организациями.

Члены спортивной делегации Туркменистана!

Дорогие спортсмены!

Участие наших атлетов в крупных мировых турнирах и достигае­мые успехи, а также неуклонное повышение авторитета страны на международной спортивной арене – яркое свидетельство пристального внимания, уделяемого в нашем независимом государстве развитию массовой физкультуры и олимпийского движения.

Мы продолжим развивать в стране массовую физкультуру и спорт, успешно претворять в жизнь национальные программы и комплексные реформы в этой области. Мы должны достойно продолжать исконные традиции народа, в частности, в воспитании физически крепкого и духовно богатого поколения.

Еще раз сердечно поздравляю вас с замечательным успехом на ХХХII летних Олимпийских играх, достигнутым в преддверии нацио­нального праздника Туркменистана – 30-летия независимости! Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, новых успехов в приумножении международного спортивного авторитета Отчизны!

Пусть и впредь высоко реет в международном спортивном пространстве Государственный флаг нашей независимой нейтральной Родины!".

В весовой категории до 59 кг, в сумме за рывок и толчок туркменская тяжелоатлетка Полина Гурьева показала результат 217 кг (96+121) и завоевала серебряную медаль Олимпиады.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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