Глава государства провел заседание правительства

АШХАБАД, 22 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в онлайн-режиме очередное заседание Кабинета Министров страны.

В ходе мероприятия были заслушаны отчеты руководителей верхней и нижней палат национального парламента, вице-премьеров о текущем положении дел во вверенных им сферах жизни государства, ходе реализации принятых государственных программ, строительства объектов социального и экономического назначения в столице и велаятах, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

По итогам мероприятия глава государства утвердил проекты постановлений "О совершенствовании деятельности Министерства иностранных дел Туркменистана" и "О финансовых вопросах дипломатической службы Туркменистана", "О строительстве при здании "Türkmeniň аk öýi" в городе Мары помещения на 3000 мест для проведения массовых торжеств", "О разрешении Балканскому карьерному управлению Министерства промышленности и строительного производства принять долевое участие в качестве учредителя в создании Акционерного общества открытого типа "Türkmen kaolin", "Об утверждении Положения о государственном регулировании оказания культурных услуг на свадебных и других торжествах в стране".

Кроме того, туркменский лидер освободил Чарымырата Пурчекова от временного исполнения обязанностей министра энергетики, назначив на этот пост его прежнего заместителя Хаджимухаммета Реджепмырадова (его место теперь займет С.Сапаров).

ИП "ТУРКМЕНинформ"