Выработаны основные позиции доклада Туркменистана на 76-й сессии Ген­ассамблеи ООН

АШХАБАД, 23 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу онлайн-заседания правительства страны руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов представил главе государства документ, в котором содержатся основные положения доклада представителя страны на предстоящей в сентябре в Нью-Йорке 76-й сессии Ген­еральной Ассамблеи ООН.

В частности, ключевые позиции доклада включают:

консолидацию усилий международного сообщества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, включая такие меры, как активизация международного сотрудничества по линии научной дипломатии, налаживание многостороннего механизма ВОЗ по борьбе с пневмонией, разработка Специальной программы ВОЗ для изучения генома коронавирусной инфекции, создание Методического центра ВОЗ по лечению и профилактике острых инфекционных заболеваний, а также Центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии в Центральной Азии;

укрепление мира, безопасности и стабильности, обес­печение устойчивого развития в Центральной Азии;

создание зоны мира, доверия и сотрудничества "Центральная Азия – Каспийский регион";

поддержка Региональному центру ООН по превентивной дипломатии для Цент­ральной Азии в Ашхабаде, развитие таких форм международного сотрудничества, как Академия превентивной дип­ломатии для молодёжи и Диалог женщин стран ЦА;

борьба с терроризмом и инициатива открытия в Ашхабаде структуры по международным проектам Контртеррористического управления ООН;

расширение отношений с профильными региональными структурами ООН для реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), включая обеспечение всеобщего доступа к источникам энергии, развитие устойчивого транспорта и другие.

ИП "ТУРКМЕНинформ"