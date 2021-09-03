Выработаны основные позиции доклада Туркменистана на 76-й сессии Генассамблеи ООН23.08.2021 11:24
АШХАБАД, 23 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу онлайн-заседания правительства страны руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов представил главе государства документ, в котором содержатся основные положения доклада представителя страны на предстоящей в сентябре в Нью-Йорке 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В частности, ключевые позиции доклада включают:
- консолидацию усилий международного сообщества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, включая такие меры, как активизация международного сотрудничества по линии научной дипломатии, налаживание многостороннего механизма ВОЗ по борьбе с пневмонией, разработка Специальной программы ВОЗ для изучения генома коронавирусной инфекции, создание Методического центра ВОЗ по лечению и профилактике острых инфекционных заболеваний, а также Центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии в Центральной Азии;
- укрепление мира, безопасности и стабильности, обеспечение устойчивого развития в Центральной Азии;
- создание зоны мира, доверия и сотрудничества "Центральная Азия – Каспийский регион";
- поддержка Региональному центру ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в Ашхабаде, развитие таких форм международного сотрудничества, как Академия превентивной дипломатии для молодёжи и Диалог женщин стран ЦА;
- борьба с терроризмом и инициатива открытия в Ашхабаде структуры по международным проектам Контртеррористического управления ООН;
- расширение отношений с профильными региональными структурами ООН для реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), включая обеспечение всеобщего доступа к источникам энергии, развитие устойчивого транспорта и другие.
ИП "ТУРКМЕНинформ"