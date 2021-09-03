Поздравления новому главе правительства Малайзии

АШХАБАД, 24 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание вновь избранному премьер-министру Малайзии Исмаилу Сабри Яакобу.

В послании содержались поздравления новому главе правительства дружественной страны по случаю его вступления в должность, пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а дружественному народу Малайзии – мира, прогресса и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"