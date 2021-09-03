Туркменский лидер поздравил глав Колумбии и Никарагуа

АШХАБАД, 24 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послания Президенту Республики Колумбия Ивану Дуке Маркесу и Президенту Республики Никарагуа Хосе Даниэлю Ортега Сааведра.

В них содержались поздравления коллегам и народам Колумбии и Никарагуа по случаю 25-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и этими странами, выражалось стремление к дальнейшему развитию конструктивного и плодотворного сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"