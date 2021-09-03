Глава Туркменистана провел встречу с новым постоянным координатором ООН

АШХАБАД, 25 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с вновь назначенным Постоянным координатором Организации Объединенных Наций в стране Дмитрием Шлапаченко.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели актуальные аспекты дальнейшего развития взаимодействия Туркменистана и ООН в рамках реализации Целей устойчивого развития, в сферах обеспечения безопасности, транспорта, рационального использования ресурсов, изменения климата, а также охраны окружающей среды и экологии и других.

Двумя неделями ранее Дмитрий Шлапаченко вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову.

ИП "ТУРКМЕНинформ"