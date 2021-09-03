Туркменский лидер провел встречу с делегацией Пакистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25-26 августа в Туркменистане пребывала с визитом делегация Исламской Республики Пакистан во главе с министром иностранных дел страны Шахом Мехмудом Куреши, прибывшая в Ашхабад после визита в Узбекистан.

Программа пребывания в Ашхабаде включала аудиенцию у Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова и посещение МИД Туркменистана.

В ходе проведенных переговоров стороны рассмотрели ключевыее вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям, обсудили ход строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), высоковольтной линии электропередачи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), а также обменялись мнениями по актуальной международной проблематике, прежде всего, ситуации в Афганистане.



ИП "ТУРКМЕНинформ"