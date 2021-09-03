Глава Туркменистана провел правительственное заседание

АШХАБАД, 28 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в режиме онлайн очередное заседание Кабинета Министров страны.

Мероприятие было организовано с целью освещения текущего положения дел в сферах строительства, промышленности, ТЭК, энергетики, транспорта и связи, поддержки частного сектора, сельского хозяйства, технологий и цифровизации, хода подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, прежде всего, Дню знаний (1 сентября).

По итогам заседания туркменский лидер утвердил распоряжение о членстве Туркменистана в Исламской Корпорации финансирования торговли Исламского банка развития, постановление "О создании Акционерного общества открытого типа "Türkmendokma".

ИП "ТУРКМЕНинформ"