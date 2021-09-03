МИД Туркменистана опровергает сообщения о событиях у посольства в Кабуле

АШХАБАД, 29 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 августа ведомство внешней политики Туркменистана опубликовало заявление относительно распространенных в ряде СМИ сообщений, касающихся событий в столице Афганистана.

В нем говорится:

"...В ряде зарубежных СМИ появлялась информация о якобы задержании возле Посольства Туркменистана в Кабуле иностранных граждан, у которых было обнаружено взрывное устройство.

В этой связи Посольство сообщает, что не располагает какой-либо информацией по сути вышеизложенного."

ИП "ТУРКМЕНинформ"