МИД Туркменистана опровергает сообщения о событиях у посольства в Кабуле

МИД Туркменистана опровергает сообщения о событиях у посольства в Кабуле29.08.2021 11:02
АШХАБАД, 29 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 августа ведомство внешней политики Туркменистана опубликовало заявление относительно распространенных в ряде СМИ сообщений, касающихся событий в столице Афганистана.
В нем говорится:
"...В ряде зарубежных СМИ появлялась информация о якобы задержании возле Посольства Туркменистана в Кабуле иностранных граждан, у которых было обнаружено взрывное устройство.
В этой связи Посольство сообщает, что не располагает какой-либо информацией по сути вышеизложенного."
ИП "ТУРКМЕНинформ"