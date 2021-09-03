Соболезнования народу Казахстана

АШХАБАД, 30 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву.

В нем выражались соболезнования народу дружественной страны по случаю гибели множества людей в результате взрывов в военной части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана, были переданы слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"