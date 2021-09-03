Проведен разговор глав Туркменистана и Европейского Совета

АШХАБАД, 30 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел беседу по телефону с Председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Переговоры были организованы с целью обсуждения ключевых аспектов двустороннего сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как поддержание мира и безопасности в регионе Центральной Азии, взаимодействие по линии МИД, парламента, урегулирование ситуации и оказание гуманитарной поддержки Афганистану.

В частности, Туркменистан продолжит деятельность по строительству газопровода Турк­менистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, железных дорог, соединяющих Афганистан с Туркменистаном,а также поставки электроэнергии в соседнее государство в соответствии с действующими контрактами. Обеспечивается бесперебойная работа контрольно-пропускных пунктов на туркмено-афганской границе, производится перемещение через границу нефтепродуктов, сжиженного газа, зерна, товаров повседневного потребления.

Кроме того, Туркменистан предоставляет свое воздушное пространство для обеспечения слаженной эвакуации из Афганистана граждан ряда стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"