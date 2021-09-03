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Туркменский лидер поздравил учащихся
01.09.2021 11:03

АШХАБАД, 1 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к школьникам, студентам, преподавателям и работникам сферы образования с поздравлениями по случаю Дня знаний и студенческой молодежи и начала нового учебного года.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые преподаватели и работники сферы образования!

Дорогие студенты и школьники!

Сердечно поздравляю вас с широко отмечаемым в независимой Родине Днем знаний и студенческой молодежи и началом нового, 2021-2022 учебного года!

Уверен, что этот праздник приумножит у учащихся школ и студенческой молодежи, учителей, достойно продолжающих благородную профессию, работников образования гордость за родную Отчизну!

Получать образование, овладевать профессией – многовековой принцип жизни туркменского народа, убежденного, что наука и образование – источник счастья и благополучия. Именно поэтому в эпоху могущества и счастья мы придаем особое значение последовательному совершенствованию системы образования и науки как созидательной силе общества. Опираясь на достижения научно-технического прогресса, новые технологии, инновации и передовые знания, наше независимое Отечество динамично развивается. Руководствуясь девизом "Государство – для человека!", строим в городах и селах детские сады, средние школы, оснащенные современными компьютерами, учебно-техническим оборудованием, интерактивно-мультимедийными технологиями.

Мы проводим важную работу по последовательному совершенствованию национальной сферы образования в соответствии с международными стандартами, регулярному укреплению материально-технической и правовой базы профильных учреждений, формированию образованной, эрудированной, патриотически настроенной, трудолюбивой молодежи с широким мировоззрением, разбирающейся в передовых технологиях. Придерживаясь благородной традиции, в году, проходящем под девизом "Туркменистан – Родина мира и доверия", в преддверии 30-летия священной независимости в городах и селах нашего солнечного края по случаю праздника знаний торжественно открываем новые средние школы, проводим воодушевленные музыкально-песенные мероприятия. Школьникам, делающим первый шаг в мир знаний, в качестве подарка вручаем компьютеры "Bilimli". Эти торжества, переполняющие чувст­вом радости и воодушевления сердца учителей, работников образования и нашего народа, – наглядное подтверждение того, что наша Отчизна является страной счастья.

Для молодежи – счастливого поколения нашего народа, проповедующего на протяжении всей истории принципы мира и гуманизма, высоко почитающего науку и образование, священный долг – учиться, гордясь замечательной жизнью, познавать, созидать во благо нашего светлого будущего, заслужить среди соотечественников высокий авторитет и уважение. Мужественная молодежь, достигнув в новом учебном году высоких показателей на государственных и международных конкурсах, должна приумножить славу нашей Отчизны.

Уважаемые учителя,

работники образования!

Образование – это обновление и прогресс. Именно поэтому мы должны еще больше активизировать реформы в сфере образования нашей страны, следующей к новым высотам, по пути масштабных преобразований. Приняв в этом году новую редакцию Закона Туркменистана "Об образовании", мы расширили регламентирующую нормативную базу нацио­нальной образовательной системы, а также определили ее новые организационные основы управления.

В эпоху развития науки и технологий основной задачей преподавателей и работников образования является воспитание физически здорового, образованного, эрудированного, трудолюбивого поколения с широким мировоззрением, приверженного высоким идеалам патрио­тизма и гуманизма. Именно поэтому в новом учебном году, в соответствии с задачами на основе масштабных реформ, обозначенных в Концепциях по переходу на 12-летнее общее среднее образование, развитию цифрового образования, совершенствованию обучения иностранным языкам, а также по естествознанию и точным наукам, вы должны широко внедрять во все этапы учебного процесса последние достижения науки, инновационные методы и передовой международный опыт в этой области. Разработав современные учебники, а также научно-методические пособия, значительно обогатить содержание образования.

Твердо уверен в том, что наши учителя – представители благородной профессии, продвигая идеалы о Родине, семье, единстве и сплоченности, трудолюбии, нравственной чистоте, будут успешно реализовывать эти задачи, проводить эффективную работу по подготовке высококвалифицированных кадров для различных отраслей экономики.

Уважаемые преподаватели и работники сферы образования!

Дорогие студенты и школьники!

Еще раз сердечно поздравляю вас с Днем знаний и студенческой молодежи, вдохновляющим на достижение высоких целей в первый день благодатной осени, который мы встречаем с большими мечтами и устремлениями, а также с началом нового, 2020-2021 учебного года!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в благородной деятельности и учебе во имя дальнейшего процветания нашей Родины!"

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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