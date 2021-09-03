В Афганистан направлена гуманитарная помощь

В Афганистан направлена гуманитарная помощь02.09.2021 11:00
НОВОСТИ В МИРЕ, 2 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 сентября в поселке Тургунди провинции Герат в Афганистане была проведена церемония передачи гуманитарного груза из Туркменистана.
В рамках первой после смены режима в Афганистане гуманитарной помощи были переданы медикаменты, защитная одежда для медперсонала и медицинские принадлежности, дезинфицирующие средства, лекарственные растворы, защитные маски, хирургические перчатки, средства и препараты для лечения коронавирусной инфекции.
ИП "ТУРКМЕНинформ"