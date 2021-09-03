В Афганистан направлена гуманитарная помощь

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 сентября в поселке Тургунди провинции Герат в Афганистане была проведена церемония передачи гуманитарного груза из Туркменистана.

В рамках первой после смены режима в Афганистане гуманитарной помощи были переданы медикаменты, защитная одежда для медперсонала и медицинские принадлежности, дезинфицирующие средства, лекарственные растворы, защитные маски, хирургические перчатки, средства и препараты для лечения коронавирусной инфекции.

ИП "ТУРКМЕНинформ"