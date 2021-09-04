Ашхабад посетила делегация Японии

АШХАБАД, 3 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с главой прибывшей с рабочим визитом в Ашхабад делегации Японии - государственным министром экономики, торговли и промышленности Японии Киёши Эджима.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели ключевые вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, высоких технологий, ТЭК, энергетики, транспорта и связи, инвестиций, сельского хозяйства и АПК.

ИП "ТУРКМЕНинформ"