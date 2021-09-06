Проведен разговор представителей МИД Туркменистана и Великобритании

АШХАБАД, 4 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 сентября заместитель руководителя ведомства иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев провел разговор по телефону с Государственным министром по странам Южной Азии и Содружества при Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Лордом Ахмадом Уимблдонским.

Переговоры были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и оказания гуманитарного содействия народу Афганистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"