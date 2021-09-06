С заседания правительства Туркменистана

С заседания правительства Туркменистана05.09.2021 12:33
АШХАБАД, 5 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное онлайн-заседание Кабинета Министров страны.
В ходе мероприятия были заслушаны отчеты о текущем положении дел во вверенных им структурах руководителей национального парламента, ведомств промышленности, финансов и экономики, ТЭК, энергетики, транспорта и связи, сельского хозяйства, торговли и внешнеэкономических связей, строительства, культуры и других.
В завершение заседания глава государства утвердил постановления "О модернизации мультисервисной сети передачи данных" и "Об утверждении Положения о подготовке и переподготовке водителей автотранспортных средств".
ИП "ТУРКМЕНинформ"