Глава Туркменистана направил послание монарху Японии

АШХАБАД, 6 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание императору Японии.

В нем содержались поздравления народу дружественной страны в связи с успешным завершением проекта строительства газотурбинной электростанции в Лебапском велаяте, которая была введена в эксплуатацию 3 сентября в рамках визита в Туркменитан делегации Японии во главе с государственным министром экономики, торговли и промышленности Японии Киёши Эджима.

ИП "ТУРКМЕНинформ"