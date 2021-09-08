Глава Туркменистана провел рабочее совещание

АШХАБАД, 8 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с членами правительства и руководителями верхней и нижней палат национального парламента.

Встреча была организована с целью обсуждения практических аспектов подготовки к предстоящим мероприятиям - заседанию Халк Маслахаты, юбилею независимости страны и приуроченным к этой дате строительным премьерам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"