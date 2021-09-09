Рассмотрены вопросы взаимодействия стран региона с Афганистаном

АШХАБАД, 9 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 сентября заместитель руководителя ведомств внешней политики Туркменистана Вепа Хаджиев принял участие в онлайн-встрече глав МИД соседних с Афганистаном стран, которая была организована по иницативе МИД Пакистана с целью обсуждения вопросов дальнейшего взаимодействия стран региона с новым правительством Афганистана.

Во встрече также приняли участие главы МИД Узбекистана, Таджкистана, Ирана, Китая.

ИП "ТУРКМЕНинформ"