Замглавы МИД Туркменистана принял участие в международной конференции по Афганистану

АШХАБАД, 9 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 сентября заместитель главы ведомства иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев принял участие в прошедшей в онлайн-режиме многосторонней встрече глав МИД более 20 стран мира и представителей ООН, ЕС и НАТО, которая была организована Госсекретарем США и министром иностранных дел ФРГ.

Целью проведения встречи стало обсуждение вопросов выработки путей взаимодействия с Афганистаном после смены правительства в данной стране, обеспечения региональной безопасности и оказания гуманитарной помощи афганскому населению.

ИП "ТУРКМЕНинформ"