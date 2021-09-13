На 75-й сессии ГА ООН принята инициатива Туркменистана

На 75-й сессии ГА ООН принята инициатива Туркменистана10.09.2021 11:38
НОВОСТИ В МИРЕ, 10 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 сентября в ходе 102-го пленарного заседания 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята предложенная по инициативе Туркменистана резолюция "О сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Организацией экономического сотрудничества".
Документ был принят единогласно.
Организация экономического сотрудничества - это региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока и являющаяся правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Устава — Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями — Ираном, Пакистаном и Турцией 12 марта 1977 года.
Основные направления регионального сотрудничества:
- транспорт и коммуникации;
- торговля и инвестиции;
- энергетика, минеральные ресурсы и окружающая среда;
- сельское хозяйство и промышленность;
- здравоохранение, образование и культура;
- экономические исследования и статистика.
ИП "ТУРКМЕНинформ"