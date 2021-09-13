Глава Туркменистана поздравил строителей

АШХАБАД, 11 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к работникам сферы строительства, энергетики и ЖКХ с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Уважаемые работники строительства,

энергетики и коммунального хозяйства!



Дорогие соотечественники!



Сердечно поздравляю вас с Днем работников строительства, энергетики и коммунального хозяйства! Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в работе, нацеленной на дальнейшее развитие страны.



В достижении Отчизной высоких рубежей в эпоху могущества и счастья весомая роль принадлежит отраслям строительства, энергетики и коммунального хозяйства.



В результате укрепления материально-технической базы этих сфер ими достигнуты большие успехи.



Строительная отрасль накопила солидный опыт применения цифровых технологий при разработке проектов возводимых в стране объектов различного назначения, в осуществлении качественного контроля за ходом их строительства, обеспечении использования местных стройматериалов, в придании новостройкам национального архитектурного колорита.



В настоящее время предприниматели, наряду с государственными строительными предприятиями, демонстрируют впечатляющие результаты в строительстве новых сел, фешенебельных отелей, дворцов культуры, зданий "Türkmeniň ak öýi", современных аэропортов и других сооружений. По прочности, качеству и архитектурному облику объекты, возведенные умелыми строителями, соответствуют высоким показателям.



Для совершенствования деятельности строительной отрасли будет оказываться государственная поддержка, повышена эффективность работ путем внедрения цифровой системы.



Уважаемые труженики!



Велика заслуга в развитии нашей Отчизны и энергетической отрасли национальной экономики.



В результате кардинальных реформ в отечественной электроэнергетической сфере достигнуты высокие трудовые показатели. В соответствии с "Концепцией развития электроэнергетической отрасли Туркменистана на 2013–2020 годы", во всех регионах страны построены современные газотурбинные электростанции. Кроме того, в рамках реализации Национальной сельской программы проложены тысячи километров линий электропередачи и реконструированы действующие. В Чарджевском этрапе Лебапского велаята 3 сентября 2021 года в торжественной обстановке была введена в строй крупная газотурбинная электростанция мощностью 432 мегаватта. Это восьмая электростанция, возведенная в соответствии с Концепцией развития отрасли. Сдача в эксплуатацию восьми электростанций в короткий по историческим меркам срок наглядно демонстрирует высокие достижения сферы.



В перспективе будут реализованы проекты в области получения электричества за счет возобновляемых источников энергии – солнечной и вет­ровой, преобразования действующих типовых газотурбинных электростанций в комбинированные парогазовые.



Дорогие соотечественники!



В нашей стране, где в приоритете выступает забота о человеке, возросла потребность в коммунальных услугах в контексте приведения в соответствие мировому уровню социально-бытовых условий жизни родного народа, создания новых сов­ременных сел и поселков, развития городской культуры.



Новаторский подход к организации деятельности коммунального хозяйства, закупка для отрасли передовой техники, позволяющей оказывать высококачественные коммунальные услуги, внедрение соответствующих технологий обусловили улучшение показателей в этой области за прошедший период. Поражающая взор чистота городов, сел, парков, улиц и проспектов является результатом неустанной деятельности работников коммунального хозяйства, последовательно повышается и качество оказываемых населению коммунальных услуг.



Уважаемые труженики!



Работники отраслей строительства, энергетики и коммунального хозяйства своим вдохновенным трудом вносят достойный вклад в развитие страны. Тысячи граждан празднуют новоселье, переселяясь в новые дома, построенные тружениками строительной отрасли. Работники энергетической отрасли озаряют светом каждый дом. А труженики коммунального хозяйства создают чистоту и цветущий ландшафт. В таких условиях наши соотечественники живут счастливой жизнью. Твердо уверен в том, что и в будущем труженики этих отраслей продолжат вносить достойный вклад в развитие нашей Родины!



Уважаемые работники строительства, энергетики и коммунального хозяйства!



Еще раз сердечно поздравляю вас с Днем работников строительства, энергетики и коммунального хозяйства! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в работе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"