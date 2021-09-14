Правительство Туркменистана представило отчеты главе государства

АШХАБАД, 12 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в онлайн-формате очередное заседание Кабинета Министров страны.

В ходе мероприятия вице-премьеры и ответственные руководители представили отчеты, в которых содержались основные показатели социально-экономического развития всех отраслей национальной экономики за январь-август текущего года. Кроме того, был рассмотрен ход подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"