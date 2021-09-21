Проведен разговор глав МИД Туркменистана и ФРГ

АШХАБАД, 15 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 сентября глава ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел беседу по телефону со своим коллегой, федеральным министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Хайко Маасом.

Беседа была организована с целью обсуждения вопросов дальнейшего развития туркмено-германского сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, экологии, науки, образования, культуры, а также афганской проблематики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"