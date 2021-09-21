Правительственная делегация Туркменистана посетила Узбекистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Правительственная делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Эсенмыратом Оразгельдыевым 13-14 сентября посетила Узбекистан.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедших в Ташкенте заседаниях межправительственных комиссий - совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам и совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, в ходе которых были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах энергетики, транспорта и транзита, сельского и водного хозяйства, охраны окружающей среды, науки, образования, техники, культуры.

Кроме того, делегация была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"