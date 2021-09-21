Проведена встреча глав ведомств охраны окружающей среды стран Центральной Азии и США

АШХАБАД, 17 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 сентября министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Алланур Алтыев принял участие в прошедшей в режиме онлайн встрече глав ведомств, ответственных за климатические вопросы, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Соединенных Штатов Америки ("С5+1").

Мероприятие было посвящено вопросам изменения климата, обеспечения доступности воды, продовольственной безопасности, сохранения биоразнообразия, развития использования возобновляемых источников энергии, достижения целей сокращения выбросов парниковых газов, улучшения экологической, социальной, экономической и демографической ситуации в регионе Аральского моря.

ИП "ТУРКМЕНинформ"