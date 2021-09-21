Глава Туркменистана принял участие в саммите ШОС в Душанбе

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов стал почетным гостем прошедшей в Душанбе под председательством Таджикистана юбилейной, 20-й встрече глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В саммите принял участие главы стран-членов Организации – Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Исламской Республики Пакистан, а также руководители ряда государств, имеющих статус наблюдателя при ШОС, в том числе Республики Беларусь, Исламской Республики Иран и Монголии (онлайн). Руководители Республики Индия, Китайской Народной Республики и Российской Федерации, а также ООН приняли участие в заседании в режиме онлайн.

В ходе высокой встречи были подведены итоги работы ШОС за истекшие 20 лет, определены основные достижения, поставлены задачи по дальнейшему развитию организации, прежде всего, с учетом пандемии коронавируса и политической обстановки в Афганистане.

По итогам саммита председательство в ШОС на 2022-2023 годы перешло к Узбекистану.

Кроме того, на полях встречи глав государств туркменский лидер провел встречи с зарубежными коллегами - Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси.

ИП "ТУРКМЕНинформ"