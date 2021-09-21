Туркменский лидер выступил на саммите ШОС в Душанбе

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 сентября Президент Туркменистана стал почетным гостем прошедшей в Душанбе под председательством Таджикистана юбилейной, 20-й встрече глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В его выступлении на саммите говорилось:

"Уважаемый господин Председатель!



Уважаемые главы и члены делегаций!



Прежде всего позвольте поблагодарить организаторов нынешнего заседания Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества за приглашение принять участие в этой важной и представительной встрече в качестве почетного гостя.



Выражаю признательность Президенту Республики Таджикис­тан уважаемому Эмомали Рахмону за гостеприимство и теплый прием, радушие и прекрасную организацию Саммита.



Хотел бы также искренне поздравить всех участников с юбилеем Организации. За прошедшие 20 лет она превратилась в крупное, авторитетное межгосударственное объединение, получившее заслуженное признание и уважение в мире, оказывающее мощное конструктивное воздействие на ход и характер глобального политического и экономического развития.



Для Туркменистана отношения с ШОС являются важным направлением стратегии международного партнерства, которое базируется на приверженности широкой географической и структурной диверсификации наших внешних связей.



Мы заинтересованно и уважительно относимся к деятельности Шанхайской Организации Сотрудничества, осознаем значительный потенциал нашего сотрудничества в энергетической и транспортной сферах, в торговле и инвестициях, промышленности и агрокомплексе, в сфере высоких технологий и инноваций.



Немаловажно и то, что страны, входящие в эту Организацию, являются давними традиционными партнерами Туркменистана, его соседями и друзьями. И потому развитие отношений с ШОС мы рассматриваем в органичной связи как с поступательным ходом двустороннего партнерства, так и с общей направленностью своего участия в мировых и континентальных делах.



В этом контексте Туркменистан высоко ценит конструктивную и ответственную позицию, которую занимает Шанхайская Организация Сотрудничества в вопросах упрочения мира, глобальной стабильности и безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам. В рамках нейтрального статуса Туркменистана мы готовы к активному взаимодействию с ШОС в реализации этих важнейших задач – прежде всего в таких направлениях, как борьба с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, международное партнерство в сферах обеспечения информационной и биологической безопасности.



Сегодня, когда весь мир столк­нулся с новыми серьезными вызовами, роль Шанхайской Организации Сотрудничества объективно возрастает. И конечно, ее возможности, накопленный опыт, помимо традиционных сфер совместной деятельности, востребованы в контексте задач, связанных с минимизацией последствий пандемии, восстановлением континентальных экономических и транспортных связей, инфраструктуры и логистики. В этой связи хотел бы проинформировать вас, что Туркменистан совместно с Организацией Объединенных Наций планирует в апреле 2022 года организовать у себя Международную конференцию развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.



Рассматриваем ее как хорошую возможность для конкретного и практического диалога по вопросам международного транспортного сотрудничества в чрезвычайных условиях и в посткризисные периоды. Приглашаем ваши государства к участию в этом важном международном форуме.



Что касается непосредственно борьбы с коронавирусом, то здесь Туркменистан выступает за консолидацию усилий и сис­темное общение медицинских сообществ наших государств. Для этого предлагаем активизировать совместную работу со Всемирной организацией здравоохранения, специализированными органами ООН.



В частности, наша страна выступает с инициативой создания Специальной программы Всемирной организации здравоохранения по изучению генома коронавируса, многостороннего механизма ВОЗ по борьбе с пневмонией, Методического центра ВОЗ по лечению и профилактике острых инфекций, Центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.



Убеждены, что поддержка этих инициатив со стороны Шанхайской Организации Сотрудничества будет способствовать их эффективной реализации в интересах всего мира, содействуя тем самым налаживанию адекватных и системных международных механизмов по противодействию опасным инфекциям на долгосрочную перспективу.



Уважаемые главы делегаций!



Мы высоко ценим сотрудничество с ШОС и убеждены в его перспективности в целях ускоренного развития Центральноазиатского региона, превращения его в важнейший транспортно-логистический и экономический центр континентального значения, прочное звено стабильности и партнерства в Евразии. Здесь хотел бы отметить очевидную совместимость международных инициатив центральноазиатских стран, отраженных в итоговом документе Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся 6 августа 2021 года в Туркменистане, со стратегическими целями Шанхайской Организации Сотрудничества.



На наш взгляд, это открывает обширное пространство для совместной деятельности в будущем. В данном контексте значимым шагом стала бы поддержка со стороны государств-участников ШОС проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе".



Этот документ Туркменистан намерен иници­ировать в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи.



Уважаемые участники!



Со всеми государствами-членами, наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС Туркменистан связывают тесные исторические узы, многолетние партнерские связи, основанные на дружбе, добрососедстве, равноправии и взаимном уважении. Убежден, что такой характер двусторонних отношений служит мощным дополнительным фактором нашего взаимного сближения на понятных и открытых принципах, налаживания компетентного, профессионального диалога, перехода к выработке перспективных направлений и моделей партнерства.



Этому способствуют и наличие у наших стран мощной ресурсной и производственной базы, выгодное географическое расположение, динамичное развитие логистической инфраструктуры, наработанный опыт и традиции сотрудничества, взаимопонимания и доверия.



Уверен также, что налаживание многопланового, системного, целенаправленного сотрудничества между Туркменистаном и ШОС способно дать новые мощные импульсы для развития, содействовать динамичному и качественному ходу политических, экономических, социальных, гуманитарных процессов на всем пространстве Евразии.



Готовы к конструктивной ­совместной работе."

ИП "ТУРКМЕНинформ"