advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
21.09.2021 / 12:59 msk / 14:59 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Туркменский лидер выступил на саммите ШОС в Душанбе
20.09.2021 14:43

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 сентября Президент Туркменистана стал почетным гостем прошедшей в Душанбе под председательством Таджикистана юбилейной, 20-й встрече глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В его выступлении на саммите говорилось:

"Уважаемый господин Председатель!

Уважаемые главы и члены делегаций!

Прежде всего позвольте поблагодарить организаторов нынешнего заседания Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества за приглашение принять участие в этой важной и представительной встрече в качестве почетного гостя.

Выражаю признательность Президенту Республики Таджикис­тан уважаемому Эмомали Рахмону за гостеприимство и теплый прием, радушие и прекрасную организацию Саммита.

Хотел бы также искренне поздравить всех участников с юбилеем Организации. За прошедшие 20 лет она превратилась в крупное, авторитетное межгосударственное объединение, получившее заслуженное признание и уважение в мире, оказывающее мощное конструктивное воздействие на ход и характер глобального политического и экономического развития.

Для Туркменистана отношения с ШОС являются важным направлением стратегии международного партнерства, которое базируется на приверженности широкой географической и структурной диверсификации наших внешних связей.

Мы заинтересованно и уважительно относимся к деятельности Шанхайской Организации Сотрудничества, осознаем значительный потенциал нашего сотрудничества в энергетической и транспортной сферах, в торговле и инвестициях, промышленности и агрокомплексе, в сфере высоких технологий и инноваций.

Немаловажно и то, что страны, входящие в эту Организацию, являются давними традиционными партнерами Туркменистана, его соседями и друзьями. И потому развитие отношений с ШОС мы рассматриваем в органичной связи как с поступательным ходом двустороннего партнерства, так и с общей направленностью своего участия в мировых и континентальных делах.

В этом контексте Туркменистан высоко ценит конструктивную и ответственную позицию, которую занимает Шанхайская Организация Сотрудничества в вопросах упрочения мира, глобальной стабильности и безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам. В рамках нейтрального статуса Туркменистана мы готовы к активному взаимодействию с ШОС в реализации этих важнейших задач – прежде всего в таких направлениях, как борьба с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, международное партнерство в сферах обеспечения информационной и биологической безопасности.

Сегодня, когда весь мир столк­нулся с новыми серьезными вызовами, роль Шанхайской Организации Сотрудничества объективно возрастает. И конечно, ее возможности, накопленный опыт, помимо традиционных сфер совместной деятельности, востребованы в контексте задач, связанных с минимизацией последствий пандемии, восстановлением континентальных экономических и транспортных связей, инфраструктуры и логистики. В этой связи хотел бы проинформировать вас, что Туркменистан совместно с Организацией Объединенных Наций планирует в апреле 2022 года организовать у себя Международную конференцию развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Рассматриваем ее как хорошую возможность для конкретного и практического диалога по вопросам международного транспортного сотрудничества в чрезвычайных условиях и в посткризисные периоды. Приглашаем ваши государства к участию в этом важном международном форуме.

Что касается непосредственно борьбы с коронавирусом, то здесь Туркменистан выступает за консолидацию усилий и сис­темное общение медицинских сообществ наших государств. Для этого предлагаем активизировать совместную работу со Всемирной организацией здравоохранения, специализированными органами ООН.

В частности, наша страна выступает с инициативой создания Специальной программы Всемирной организации здравоохранения по изучению генома коронавируса, многостороннего механизма ВОЗ по борьбе с пневмонией, Методического центра ВОЗ по лечению и профилактике острых инфекций, Центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.

Убеждены, что поддержка этих инициатив со стороны Шанхайской Организации Сотрудничества будет способствовать их эффективной реализации в интересах всего мира, содействуя тем самым налаживанию адекватных и системных международных механизмов по противодействию опасным инфекциям на долгосрочную перспективу.

Уважаемые главы делегаций!

Мы высоко ценим сотрудничество с ШОС и убеждены в его перспективности в целях ускоренного развития Центральноазиатского региона, превращения его в важнейший транспортно-логистический и экономический центр континентального значения, прочное звено стабильности и партнерства в Евразии. Здесь хотел бы отметить очевидную совместимость международных инициатив центральноазиатских стран, отраженных в итоговом документе Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся 6 августа 2021 года в Туркменистане, со стратегическими целями Шанхайской Организации Сотрудничества.

На наш взгляд, это открывает обширное пространство для совместной деятельности в будущем. В данном контексте значимым шагом стала бы поддержка со стороны государств-участников ШОС проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе".

Этот документ Туркменистан намерен иници­ировать в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Уважаемые участники!

Со всеми государствами-членами, наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС Туркменистан связывают тесные исторические узы, многолетние партнерские связи, основанные на дружбе, добрососедстве, равноправии и взаимном уважении. Убежден, что такой характер двусторонних отношений служит мощным дополнительным фактором нашего взаимного сближения на понятных и открытых принципах, налаживания компетентного, профессионального диалога, перехода к выработке перспективных направлений и моделей партнерства.

Этому способствуют и наличие у наших стран мощной ресурсной и производственной базы, выгодное географическое расположение, динамичное развитие логистической инфраструктуры, наработанный опыт и традиции сотрудничества, взаимопонимания и доверия.

Уверен также, что налаживание многопланового, системного, целенаправленного сотрудничества между Туркменистаном и ШОС способно дать новые мощные импульсы для развития, содействовать динамичному и качественному ходу политических, экономических, социальных, гуманитарных процессов на всем пространстве Евразии.

Готовы к конструктивной ­совместной работе."

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх
ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Выработаны основные позиции доклада Туркменистана на 76-й сессии Ген­ассамблеи ООН
Туркменистан предложил свое воздушное пространство для эвакуируемых из Афганистана
МИД Туркменистана озвучил официальную позицию по Афганистану
Принят документ по итогам саммита глав государств Центральной Азии в Авазе
Как Вы оцениваете современное развитие Международного морского порта Туркменбаши?
25.2% / 51 - Положительно
14.8% / 30 - Более положительно, чем отрицательно
30.5% / 62 - Нейтрально
10.3% / 21 - Более отрицательно, чем положительно
4.4% / 9 - Отрицательно
14.8% / 30 - Затрудняюсь с ответом
100% / 203
Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 2 по 8 августа
07.08.2021
Совместное заявление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
Обзор прессы с 2 по 8 августа
05.08.2021
Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова на втором Саммите Организации Исламского Сотрудничества по науке и технологиям
Обзор прессы с 14 по 20 июня
17.06.2021
Выступление Президента Республики Узбекистан на садака-агзачар в Главной мечети Туркменистана
Обзор прессы с 26 апреля по 2 мая
01.05.2021
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2021 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿