Подписаны соглашения о сотрудничестве Туркменистана с ООН и ее структурами в борьбе с пандемией

АШХАБАД, 22 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 сентября между Туркменистаном и ООН, а также Программой развития ООН (ПРООН) был подписан ряд соглашений.

Так, вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко поставили подписи под совместной программой "Повышение осведомленности и вовлечение молодежи для смягчения многомерных рисков и угроз, связанных с глобальной пандемией".

Документ нацелен на "укрепление потенциала государственных должностных лиц на местном уровне, а также реализацию на местах Плана социально-экономического реагирования, с учетом обеспечения человеческой безопасности".

Также между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Программой развития ООН было подписано соглашение по усилению готовности и реагирования страны к пандемии, которое предусматривает укрепление национального потенциала в области тестирования и лечения, повышение подготовки медицинских работников, а также закупку реагентов, лекарств и медицинского оборудования. Документ направлен на внедрение передовых цифровых решений для осуществления контроля за инфекционными заболеваниями, устранение социальных рисков, связанных с пандемией.

ИП "ТУРКМЕНинформ"